Demba Ba'yı Çin'de zor tuttular!

'nde Shanghai Shenhua ile Changchun Yatai arasında oynanan maçta Shanghai Shenhua forması giyen, kendisine yapılan ırkçı sözler nedeniyle sinirlerini tutamadı.Beşiktaş ve Göztepe'nin eski futbolcusu Ba, Changchun Yatai'den Li Zhang'ın kendisine ırkçı sözler söylemesinin ardından futbolcunun üzerine yürüdü.Takım arkadaşları, Demba Ba'yı zor sakinleştirirken maçın hakemi iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Öte yandan Changchun Yatai ile Shanghai Shenhua maçı 1-1 sona erdi.Maçın ardından konuşan Demba Ba'nın teknik direktörü Wu Jingui, ''Maç sırasında hiç hoş olmayan şeyler yaşandı. Demba Ba'nın neden sinirlendiğini anlayışla karşılıyoruz. Ba, çok profesyonel ve sakin bir futbolcu. Ama bugün çok sinirliydi. Ben de sakin kalamıyorum. Rakip takımdaki futbolcunun sözleri çok ağırdı. Böyle bir şeyin açıklaması yok. Bu ligde birçok farklı renkten futbolcu yer alıyor. Saygı göstermeliyiz ve ayrımcılık yapmamalıyız.'' dedi.