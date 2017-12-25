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Demba Ba'dan Beşiktaş'a transfer iması

Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Demba Ba'nın,Twitter'daki konumunu 'Beşiktaş JK' olarak değiştirmesi dikkati çekti.

Kaynak: Sporx.com
Demba Ba'dan Beşiktaş'a transfer iması
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25 Aralık 2017 09:47
Devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a satmaya hazırlanan Beşiktaş, eski oyuncusu Demba Ba'nın transferi için harekete geçti.

Senegalli golcü de transfer için ateşi yaktı. Demba Ba, Twitter hesabındaki konumunu Beşiktaş JK olarak değiştirerek taraftarı heyecanlandırdı.

Çin kulübü SH Shenhua ile görüşen Demba Ba'nın alacaklarından vazgeçtiği ve Beşiktaş'a gelmek için sabırsızlandığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, Demba Ba'nın transferi için, "Demba Ba bir alternatiftir, olabilir. Burada bulunmayı çok arzu eden bir futbolcu. Burayı özlüyor biz de onu özlüyoruz. Kimse gitmeyecekse bu takım mükemmel. Biri giderse yerine birini düşünmek zorunda kalacağız. Demba Ba da olabilir, niye olmasın? İyi bir futbolcu, başarılı futblocu, sakatlıklar yakasını bırakmadı" ifadelerini kullanmıştı



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