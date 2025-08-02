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Demba Ba'dan Beşiktaş ve Abraham sözleri!

Fransız ekibi USL Dunkerque'nin Futbol Direktörü Demba Ba, Tammy Abraham ve Beşiktaş için dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Ağustos 2025 15:54 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 16:10
Fotoğraf: AA
Demba Ba'dan Beşiktaş ve Abraham sözleri!
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve USL Dunkerque Futbol Direktörü Demba Ba, Tammy Abraham ve Beşiktaş hakkında TRT Spor'a konuştu.

Demba Ba, siyah-beyazlılar ile görüştüğünü belirterek, "Beşiktaş için zor zamanlar. En son belki 3 yıl önce görüşmüştük. Benimle çalışma düşünceleri vardı. Ben de onlara işe yarayacak ve sürdürülebilir bir plan verdim. Çünkü günün sonunda biliyorum ki; Türkiye'de futbol çok duygusal. Ama kulübün geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Bence şu anda eksik olan şey sürdürülebilirlik. Bunu geri kazanmak kolay olmayacak." dedi

İngiliz golcünün ne yapması gerektiğini bildiğini söyleyen Senegalli teknik adam, "Tammy Abraham ne yapması gerektiğini bilir. Borcunu ödemek istiyorsan sadece gol at." ifadesini kullandı.

Demba Ba, Beşiktaş formasını 2015-2017 tarihleri arasında giymişti.


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