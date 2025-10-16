16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Dele Alli'ye Wrexham'dan kötü haber

Beşiktaş forması da giymiş olan Dele Alli'nin transfer olacağı iddia edilen Wrexham, İngiliz oyuncu için kararını verdi.

calendar 16 Ekim 2025 19:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dele Alli'ye Wrexham'dan kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İngiliz orta saha Dele Alli, geçtiğimiz ay Como ile yollarını ayırarak serbest statüye geçti.

Bonservisi elinde bulunan tecrübeli futbolcunun, İngiltere Championship ekiplerinden Wrexham'a transfer olabileceği yönünde haberler çıkmıştı.

Galler temsilcisinin 24 kişilik kadrosunda bir kontenjan boşluğu bırakması, Dele Alli iddialarını güçlendirmişti. Ancak kulüpten beklenen hamle farklı yönde geldi.

DELE ALLI YERİNE RATHBONE TERCİHİ

Daily Express'in haberine göre, Wrexham cephesi kadrosundaki son oyuncu hakkını Dele Alli yerine Oliver Rathbone'dan yana kullandı.

Sezon başında ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Rathbone'un tamamen iyileştiği ve artık oynamaya hazır olduğu belirtildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.