Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Dele Alli'yi transfer ederek dünya çapında ses getirdi. Siyah-beyazlıların yeni transferi takımla ilk antrenmana çıktı ve heyecanlı görüntüsüyle dikkati çekti.



BEŞİKTAŞ'IN FUTBOL AKLI DELE ALLI OLACAK



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Dele Alli'yi en çabuk şekilde takımın futbol aklı haline getirmeye çalışacak. İngiliz oyuncuya orta sahada hücuma yakın bölgelerde görev vermeyi düşünen Ismael, aynı zamanda ekstra çalışmalarla bu futbolcuyu eski günlerine de döndürmek için çaba gösterecek.



CENK TOSUN YARDIMCI OLUYOR



Öte yandan takımda, İngiltere Ligi görmüş bir başka oyuncu olan Cenk Tosun da eski takım arkadaşıyla yakından ilgileniyor. Dele Alli'nin en kısa zamanda Türk futboluna alışması için yardımcı olan Cenk dışında yönetim de futbolcunun İstanbul'da rahat etmesini sağlayacak.



SİVASSPOR MAÇINA BÜYÜK İLGİ



Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının biletleri satışa çıkar çıkmaz taraftarın büyük ilgisiyle karşılaştı. Siyah-beyazlılar, 40 bin bileti satışa sunarken, bir saat geçmeden bunun 38 bini sahibini buldu. Maçın 29 Ağustos Pazartesi günü, hafta içinde olması da Beşiktaş taraftarının ilgisini azaltmadı.







