Dele Alli ikinci yarıya çıkamadı

Beşiktaş'ta bu sezon performansı en çok tartışılan oyuncuların başında gelen Dele Alli, Antalyaspor maçının ikinci yarısına çıkamadı.
Rachid Ghezzal'ın maç önünde yaşadığı sakatlık sonrasında 11 kişilik kadroya dahil olan Dele Alli, teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla ikinci yarıda yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.
Rachid Ghezzal'ın maç önünde yaşadığı sakatlık sonrasında 11 kişilik kadroya dahil olan Dele Alli, teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla ikinci yarıda yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.
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