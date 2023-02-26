Dele Alli ikinci yarıya çıkamadı

Beşiktaş'ta Dele Alli, ilk 11'de başladığı Antalyaspor karşılaşmasında ikinci yarıya çıkamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dele Alli ikinci yarıya çıkamadı
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26 Şubat 2023 23:09
Beşiktaş'ta bu sezon performansı en çok tartışılan oyuncuların başında gelen Dele Alli, Antalyaspor maçının ikinci yarısına çıkamadı.

Rachid Ghezzal'ın maç önünde yaşadığı sakatlık sonrasında 11 kişilik kadroya dahil olan Dele Alli, teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla ikinci yarıda yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

 

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