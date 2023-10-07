Dele Alli: 'Daha güçlü geri döneceğim'

Everton forması giyen Dele Alli, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
İngiliz futbolcu, spor salonunda çalışırken bir fotoğrafını paylaştı ve sakatlığıyla ilgili bir sorun yaşadığını aktardı. Dele Alli, paylaşımına, "Sakatlığımla ilgili bir sorun yaşadım ama her zamankinden daha güçlü geri döneceğime eminim" ifadelerini yazdı.
Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren 27 yaşındaki futbolcu, 24 Mart'ta yaşadığı kısmi kas kopması sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuş ve sezonu kapatmıştı.
Beşiktaş'ta geçen sezon 15 maçta sahaya çıkan Dele Alli, 3 kez gol sevinci yaşadı.
İngiliz futbolcu, spor salonunda çalışırken bir fotoğrafını paylaştı ve sakatlığıyla ilgili bir sorun yaşadığını aktardı. Dele Alli, paylaşımına, "Sakatlığımla ilgili bir sorun yaşadım ama her zamankinden daha güçlü geri döneceğime eminim" ifadelerini yazdı.
Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren 27 yaşındaki futbolcu, 24 Mart'ta yaşadığı kısmi kas kopması sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuş ve sezonu kapatmıştı.
Beşiktaş'ta geçen sezon 15 maçta sahaya çıkan Dele Alli, 3 kez gol sevinci yaşadı.