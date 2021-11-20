Dejvi Bregu, Bolu'ya çare olamadı!

Spor Toto 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beypiliç Boluspor'u ağırladı. Mücadele, ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Erzurumspor'un gollerini 14. dakikada Arvydas Novikovas, 27. dakikada Eren Tozlu ve 89. dakikada Martin Hasek kaydetti.



Boluspor'un golleri ise 67. ve 90+4.(P) dakikalarda Dejvi Bregu'dan geldi



Ligde 3 maçtır mağlubiyet görmeyen Dadaşlar, bu maçla birlikte seriyi 4'e çıkardı ve puanını 25'e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Son iki maçtır sahadan bir puanla ayrılan Boluspor ise bugün aldığı mağlubiyet sonrası 13 puanda kaldı ve ligin 13. sırasında yer aldı.



Gelecek hafta Erzurumspor deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaşacak. Boluspor ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.



Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Aylak, Mert Bulut



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek, Gökhan Alsan (Dk. 90+1 Özgür Sert), Novikovas (Dk. 71 Süleyman Koç), Eren Tozlu, Malle (Dk. 90+1 Shala), Olanare (Dk. 74 Emircan Altıntaş)



Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Emin Bayram (Dk. 46 Fethi Özer), Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 84 Diyar Kaba), Roshi (Dk. 78 Arda Köksal), Diarrasouba (Dk. 46 Bertu Özyürek), Bregu, Berk YıIdız



Goller: Dk. 14 Novikovas, Dk. 27 Eren Tozlu, Dk. 89 Hasek, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 ve Dk. 90+2 (penaltı) Bregu, (Beypiliç Boluspor)



Sarı kartlar: Dk. 34 Emin Bayram, Dk. 68 Abdurrahman Canlı, Dk. 90 Berk Yıldız, Dk. 90+5 Ali Keten (Beypiliç Boluspor), Dk. 70 Olanare, Dk. 90+4 Shala (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)













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