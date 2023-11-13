Deco'dan Xavi açıklaması: 'Güveniyoruz'

Barcelona Sportif Direktörü Deco, eleştirilen teknik direktör Xavi Hernandez için konuştu.



Deco yaptığı açıklamada, "Xavi, Barcelona için en ideal teknik direktör. Ona güveniyoruz! Kendisi birkaç yıl önce başlattığımız bu projenin en iyi eğitmeni." dedi.



Deco, "Şuan da bazı zorluklarla karşı karşıyayız. Çok fazla maç oynuyoruz. Tabii ki iyi oynamamızı isteyen ilk kişi o." ifadelerini kullandı.



Deneyimli futbol adamı, "Xavi, sorumluluğunun farkında ve kendisi de başarısız sonuçların bize pahalıya mal olacağını biliyor." şeklinde konuştu.





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