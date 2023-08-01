Deandre Ayton, Bahamalar Milli Takımı'nda mücadele edecek

Phoenix Suns'ın pivotu Deandre Ayton, Bahamalar Milli Takımı'nda yer alarak ekibin 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmasına yardımcı olmak istediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Deandre Ayton, Bahamalar Milli Takımı'nda mücadele edecek
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01 Ağustos 2023 16:33
Phoenix Suns'ın pivotu Deandre Ayton, Bahamalar Milli Takımı'nda yer alarak ekibin 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmasına yardımcı olmak istediğini açıkladı.

2016'dan beri Bahamalar forması giymeyen Ayton, takımın rekabet umutlarını artırmayı umuyor:

"Bu yaz Bahamalar Takımı'nda tekrar forma giyeceğim için heyecanlıyım. Amacımız kazanmak ve bu turnuva, Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmanın ilk adımı. Memleketimi temsil etmekten her zaman gurur duyuarım. Bahamalar formasını giyip ülkem adına rekabet etmek için sabırsızım."

2024 FIBA Erkekler Ön Eleme Olimpiyat Eleme Turnuvaları 14-20 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacak. Bahamalar, Arjantin, Küba ve Panama ile birlikte A Grubu'nda mücadele edecek.

Ayton'la birlikte kadroda diğer NBA oyuncuları Buddy Hield, Eric Gordon ve Kai Jones da yer alacak.

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