Davinson Sanchez: "Tottenham'da çok acı çektim"

Galatasaray'da küllerinden doğan Davinson Sanchez, ülkesi Kolombiya'da verdiği röportajda hayatında yaşanan değişimi anlattı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Davinson Sanchez: 'Tottenham'da çok acı çektim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2023 09:00
Son güncelleme 20 Ekim 2023 09:09
Transfer döneminin sonunda Tanguy Ndombele ile birlikte Tottenham'dan Galatasaray'a katılan Davinson Sanchez, Sarı-Kırmızılılar'da yakaladığı çıkıştan sonra ülkesi Kolombiya'nın da en önemli kozlarından biri haline geldi.

Dünya Kupası Eleme maçlarında süre alan Davinson, yoğun eleştirilen Luiz Diaz hakkında konuştu. Diaz'ın kaliteli bir futbolcu olduğunu, kendisinin de zor zamanlar atlattığını söyleyen Davinson, çarpıcı bir ifade kullandı.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

Alertatoilma'daki haberde Sanchez'in şu sözleri paylaşıldı: "Luis Diaz, Liverpool'da çok önemli işler yaptı. Ben de Tottenham'dayken çok acı çektim. Öyle ya da böyle atlatmak önemliydi. Önemli olan baskıyı atıp performansı yansıtmaktır. Özgür bırakmak ve yaratıcı olma arzusuna izin vermek gerekebilir. Ne yazık ki bundan kurtulmak kolay olmuyor. Baskılardan sıyrılmak için iyi bir duruma kavuşmak da gerekiyor."

9.5 milyon euroya Galatasaray'a gelen 27'lik stoper Davinson, 6 maçta 1 gol attı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery