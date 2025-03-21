Davinson Sanchez, Kolombiya - Brezilya maçında Alisson ile çarpıştı ve oyundan alındı, yerine Cuesta dahil oldu.



📍Davinson, daha sonra iyi olduğunu belirterek değişikliğe tepki gösterdi. pic.twitter.com/dZN9SmCP2b



— Sporx (@sporx) March 21, 2025