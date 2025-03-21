Davinson Sanchez korkuttu

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Brezilya maçında yaşadığı sakatlık sonrası sedye ile kenara geldi ancak durumunun iyi olduğunu belirterek değişikliğe tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Davinson Sanchez korkuttu
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21 Mart 2025 09:36
Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup etti.

Kolombiya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı. Galatasaraylı yıldız, bir pozisyon esnasında Brezilyalı eldiven Alisson ile çarpıştı. Bir süre yer kalan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı.

Kenarda tedavi devam ederken Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Davinson'u oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü.

Oyuna devam etmek isteyen ve değişikliğe sinirlenen Davinson Sanchez ise teknik direktörün bu kararına tepki gösterdi.

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