Davide Ancelotti'den Arda'ya özel tebrik!

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde 20 milyon euro bonservis ücreti karşılığında dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Santiago Bernabeu'da fazla forma şansı bulamasa da antrenman sahası Valdebebas'ta herkesi etkilemeye devam ediyor. A Milli Takım'ın yıldızı, son antrenmanda herkesi şaşkına çevirdi...



Real Madrid'in süper solağı, son üç maçta da Carlo Ancelotti'den süre alamadı. Arda Güler, en son 18 Şubat'ta deplasmanda Rayo Vallecano ile oynanan La Liga karşılaşmanın 87. dakikasında Luka Modric'in yerine oyuna dahil olmuştu.



CELTA MAÇINDA 11'E Mİ?



Son maçlarda süre almakta zorlanan Arda Güler'in, 10 Mart Pazar akşamı saat 20.30'da Santiago Bernabeu'da oynanacak La Liga karşılaşmasına ilk 11'de başlayacağı iddia edilmişti. Carlo Ancelotti'nin, yıldız futbolcuya bu mücadelede forma sözü verdiği bildirilmişti.



ANTRENMANDA ŞOV YAPTI



Real Madrid'in antrenmanına Arda Güler damga vurdu. Ceballos'u çalımlayıp harika bir gole imza atan A Milli Takım'ın yıldızı, birçok pozisyonda hünerlerini sergiledi.



ANTRENMANI DURDURDU



Defensa Central'de yer alan habere göre Carlo Ancelotti'nin oğlu yardımcı antrenör Davide Ancelotti, cuma akşamki idman sırasında Arda'nın şovu karşısında antrenmanı durdurdu. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:



"Antrenmanda Arda maçta harika bir gol attı. Basit bir driplingle Ceballos'u geçti, ardından Lunin'i driplingle geçerek boş kaleye topu yuvarladı. Davide Ancelotti, bu oyun karşısında hayrete düştü. İdmanı durdurdu ve Arda'yı özel olarak tebrik etti. Bu tür kutlamalar, Valdebebas için sürpriz değil. Arda Güler bunları sık sık yapıyor. Pazar günü Celta Vigo'ya karşı oynanacak maç onu ilk 11'de görmek için iyi bir fırsat olacak. Madrid'in patronu sonunda onu ilk 11'de başlatacak mı, göreceğiz. Bernabeu'da Arda'nın futbolundan keyif almak için büyük bir istek var."









