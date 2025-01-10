David Villa'dan Mbappe'ye destek!

Barcelona'nın eski oyuncusu David Villa, Real Madrid'den Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.



Real Madrid'deki performansı tartışılan Mbappe'nin hala adaptasyon sürecinde olduğunu söyleyen Villa, "Mbappe, üst düzey bir oyuncu için normal ve gerekli bir adaptasyon sürecinden geçiyor." ifadelerini kullandı.



Fransız yıldızın önemli sayıda bir gol attığını söyleyen David Villa, "Mbappe, forvet olarak oynasa da benim gibi klasik santrfor olarak oynadığını düşünmüyorum. Ama bir maçta dört gol atmanız gerektiğini söylenmesi kolay değil. Fırsatları kaçırıyor olabilir ama kim kaçırmıyor? Yine de önemli ölçüde gol attı. Real Madrid'i övmek istemem ama Mbappe'ye sahip olmak Real Madrid ve La Liga için harika bir durum." sözlerini sarf etti.



Real Madrid'de bu sezon 26 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki Mbappe, 13 gol attı ve 2 asist yaptı.



