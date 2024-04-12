David Moyes: 'Leverkusen bir Şampiyonlar Ligi takımı'

West Ham United Teknik Direktörü David Moyes, 2-0 kaybettikleri Bayer Leverkusen maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Leverkusen'in gücünü işaret eden Moyes, şu sözleri sarf etti;



"Leverkusen'in maç sonlarında gol atma konusunda iyi bir sicili var. Bunun farkındaydık. Harika bir iş çıkardılar ama bir Şampiyonlar Ligi takımına karşı oynadık ve biz o seviyede değiliz. Hala turun içindeyiz ve ikinci maçta yarı yarıya şansımız var. Daha atak oynamak isterdik. Oyuncular taktik disiplin konusunda harika bir iş çıkardı. İki köşe vuruşundan gol yedik. İkincisi bizim açımızdan gerçekten kötüydü. Geri dönüş biraz performans gerektirecek çünkü onlar gerçekten iyi bir takım. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Bir tane gol atmaya çalışalım ve sonra iki tane gol atıp atamayacağımıza bakalım. Gelecek hafta için kendimizi toparlayacağız ve umarım seyirciyi arkamıza alacağız. Oynadığımız bu takım gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Neye karşı oynadığımızın farkında olmalıyız. Turu geçecek sonucu almak için son derece iyi oynamamız gerekecek."

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