David Luiz'in yeni takımı açıklandı!

Flamengo'dan ayrılan 37 yaşındaki David Luiz, Brezilya ekibi Fortaleza ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

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David Luiz'in yeni takımı açıklandı!
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21 Ocak 2025 15:07
Brezilyalı oyuncu David Luiz'in yeni takımı resmen açıklandı.

Son olarak Flamengo'da oynayan 37 yaşındaki stoper, Brezilya ekibi Fortaleza'ya transfer oldu.

David Luiz'in Fortaleza ile iki yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Arsenal, Chelsea, PSG ve Benfica gibi önemli takımlarda da forma giyen Luiz için Brezilya ekibi herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

Kariyeri boyunca 676 maça çıkan 37 yaşındaki isim, 40 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.

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