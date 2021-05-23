Daum'dan Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu açıklaması

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan ünlü teknik direktör Christoph Daum konuştu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Daum'dan Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu açıklaması
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23 Mayıs 2021 09:29
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, Akşam Gazetesi'ne konuştu ve iki takımın başında bulunan genç teknik adamları değerlendirdi.

Beşiktaş'ta çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın performansını "Harika" olarak nitelendiren ve onunla gurur duyduğunu vurgulayan Daum, Emre Belözoğlu konusunda ise "Pro lisansı olmadığı için değerlendirme yapmam doğru olmaz." mesajı verdi.

İşte Daum'un o sözleri:

"KENDİNİ KANITLADI"

"Sergen Yalçın, zor bir mali dönemde harika bir iş çıkardı. Küçük bir yatırımla harika bir takım oluşturdu. Oyunculuk dönemindeki yeteneklerini, bir baş antrenör olarak da kanıtladı. Sergen'le geçmişte çalışan biri olarak kendisine en büyük saygı ve tebriklerimi iletiyor, onunla gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Emre Belözoğlu'nun performansı konusunda ise yorum yapmayacağım. Bildiğim kadarıyla Emre'nin Pro-Lisansı bile yok ve bu nedenle koçluk yeterliliği hakkında yorum yapamıyoruz."

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