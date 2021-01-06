Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Doruk Dora ameliyat edildi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen'in oyuncusu Doruk Dora ameliyat edildi.

Haber; AA
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Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Doruk Dora ameliyat edildi
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06 Ocak 2021 22:41
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen'in oyuncusu Doruk Dora ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edilen oyuncuya Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Metin Uzun tarafından artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapıldı.

Uzun, ameliyatın başarılı geçtiğini ve Doruk Dora'nın 6 ay içinde sahalara dönebileceğini dile getirdi. 

 


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