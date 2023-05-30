Darüşşafaka'nın rakibi Anadolu Efes

Darüşşafaka Lassa, play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka'nın rakibi Anadolu Efes
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30 Mayıs 2023 16:34
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 17:29
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk maçında Darüşşafaka Lassa'yı 104-94 mağlup etmişti.

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