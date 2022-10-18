Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı konuk edecek.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, gruptaki ilk maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav Kudüs takımına 69-67 yenilmişti.
Bakken Bears ise ilk maçında konuk olduğu Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 99-58 mağlup olmuştu.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, gruptaki ilk maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav Kudüs takımına 69-67 yenilmişti.
Bakken Bears ise ilk maçında konuk olduğu Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 99-58 mağlup olmuştu.
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