Darüşşafaka'nın konuğu Bakken Bears!

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka temsilcisi Bakken Bears ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Darüşşafaka'nın konuğu Bakken Bears!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2022 14:18
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, gruptaki ilk maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav Kudüs takımına 69-67 yenilmişti.

Bakken Bears ise ilk maçında konuk olduğu Almanya temsilcisi MHP Riesen'e 99-58 mağlup olmuştu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ