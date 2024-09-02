Daniele De Rossi: "Hermoso ile imzaladık"

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, Atletico Madrid'den ayrılan İspanyol stoper Mario Hermoso ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Daniele De Rossi: 'Hermoso ile imzaladık'
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02 Eylül 2024 13:33
Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, Mario Hermoso transferini açıkladı.

İtalyan teknik adam, Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Hermoso ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Daniele De Rossi, "Bir stoperle imzaladık. Adını söyleyemem... Neyse söyleyeyim, Mario Hermoso!" ifadelerini kullandı.

Roma'nın Hermoso'nun transfer duyurusunu resmi olarak da yapması bekleniyor.

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