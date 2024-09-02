Daniele De Rossi: 'Hermoso ile imzaladık'

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi, Mario Hermoso transferini açıkladı.



İtalyan teknik adam, Atletico Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Hermoso ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.



Daniele De Rossi, "Bir stoperle imzaladık. Adını söyleyemem... Neyse söyleyeyim, Mario Hermoso!" ifadelerini kullandı.



Roma'nın Hermoso'nun transfer duyurusunu resmi olarak da yapması bekleniyor.





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