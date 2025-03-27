Dani Carvajal: 'Real Madrid asla pes etmez'

Real Madrid'in tecrübeli savunma oyuncusu Dani Carvajal, kulübün felsefesini ve kaptanlık sorumluluğunu anlattı. Carvajal, Real Madrid'in asla pes etmeyen bir takım olduğunu vurgulayarak, rakiplerin bile bu gücü hissettiğini söyledi.



"HASTA EL FINAL, VAMOS REAL"



Real Madrid'in başarılarının temelinde mücadele ruhu olduğunu belirten Carvajal, "Hasta el final, vamos Real (Sonuna kadar, ileri Real) ifadesi, kulübümüzün gücünü ve kimliğini yansıtıyor. Maç bitene kadar Madrid hep canlıdır ve bunu defalarca kanıtladık. Özellikle maçın son bölümlerinde, rakiplerimiz Real Madrid'in neler başarabileceğini bildiğinden tedirginlik yaşıyor. Bu yüzden zor anlarda bile maçları lehimize çevirebiliyoruz." dedi.



"PAZUBANDIMI HALA SAKLIYORUJM"



İlk kez kaptanlık yaptığı anın kendisi için çok özel olduğunu belirten Carvajal, "İlk kez taktığım pazubandı hâlâ saklıyorum. Real Madrid kaptanlık pazubandını taşımak büyük bir anlam ifade ediyor. Genç oyunculara, disiplinin, eğitimin ve Real Madrid değerlerinin önemini anlatmaya çalışıyorum. Sonuna kadar mücadele etmeli, kazanmayı da kaybetmeyi de bilmeliyiz." sözlerini sarf etti.



