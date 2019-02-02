D'Angelo Russell, artık All-Star!..

NBA'de All-Star yedeklerinin açıklanmasının ardından sakat olan Victor Oladipo'nun yerine de Brooklyn Nets'ten D'Angelo Russell All-Star kadrosuna dahil oldu.



Los Angeles Lakers tarafından Lonzo Ball draft edildikten sonra Brooklyn Nets'e takaslanan D'Angelo Russell, All-Star seçilmesiyle birlikte rüşdünü de ispatlamış oldu. Russell, Nets'in bu sezon 28-25 galibiyet oranıyla Doğu'da 6. sıraya kadar yükselmesini sağladı.



D'Angelo Russell, bu sezon 52 maçta 19.6 sayı, 6.4 asist ve 3.8 ribaunt ortalamalarıyla Nets'in lideri oldu.



Öte yandan, D'Angelo Russell ile birlikte Philadelphia 76ers'tan Jimmy Butler'ın da çağrılabileceği iddiaları gündemdeydi.



Derrick Whitetan Netse karşı 26 sayı, 6 asist, 3 ribaund



