Dananın kuyruğu kopuyor; Alexander Sörloth

Alexander Sörloth, Trabzonspor forması altında harika bir sezon geçirdikten sonra Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig'e transfer olmuş, ancak orada beklentileri karşılayamamış ve Real Sociedad'a kiralanmıştı. Fakat burada da işler yolunda gitmedi.



İspanyol temsilcisi, Norveçli futbolcunun opsiyonunu kullanmadı. Sörloth, Leipzig'e döndü.



BEŞİKTAŞ YARIŞTAN ÇEKİLDİ



Beşiktaş da uzun süredir Norveçli golcü transferiyle ilgili girişimlerini sürdürüyordu. Siyah-Beyazlı ekibin yaptığı teklifin düşük bulunduğunu ve Leipzig'in onlara olumsuz yanıt verdiğini belirtildi.



FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR YİNE KARŞI KARŞIYA



Böylece ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor bu transferde baş başa kaldı. Yapılan haberde; Sarı-Lacivertliler'in yaptığı teklifin herkesten daha iyi olduğu belirtildi. Ancak ortada özel bir madde bulunuyor.



Alexander Sörloth'un satıldığı dönemde Trabzonspor, mukavelesine, "Türkiye'den bir takım onun için teklif yaparsa, Trabzonspor'a bu durum bildirilecek. Trabzonspor aynı teklifte bulunursa, satın alma opsiyonu eski kulübünde olacak" maddesini koydurdu. Yani bu durumda transferde son sözü Bordo-Mavililer söyleyecek.



BONSERVİSİ YÜKSEK OLMAYACAK



Fırtına onu almak istese de istemese de Leipzig, bu durumu Trabzonspor'a bildirmek zorunda. Sonrasındaki tüm adımlar, Bordo-Mavililer'in tavrına göre atılacak. Fenerbahçe'nin ne kadarlık bir teklif yaptığı henüz belli değil.



Ancak Bordo-Mavililer'in bu sezon büyük paralar harcaması beklenmiyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde yüksek bonservis bedelleri ödemeyeceklerini belirtmişti. Ancak bir satış yapılması halinde buradan gelecek para, Alexander Sörloth'a aktarılabilir. Djaniny'nin uzun süredir satılacağı konuşuluyor.



