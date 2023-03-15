Los Angeles Lakers oyuncusu D'Angelo Russell'ın, gelecekte kalıcı olarak Lakers'ın point guardı olmak istediği iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, son altı sezonun bir bölümünü Brooklyn Nets, Golden State Warriors ve Minnesota Timberwolves ile geçiren Russell'ın uzun bir süre Los Angeles'ta olmayı umduğunu bildirdi:



"D'Angelo Russell Los Angeles'ta Lakers ile ikinci bir şans yakalamayı çok istiyordu ve yakın zamanda alınan galibiyetlerde performanslarını da görüyorsunuz. Bu organizasyon için geleceğin point guardı olmak istiyor. Bu yaz serbest bir oyuncu olacak."



Lakers, bu yaz serbest kalacak olan Russell'ın tüm Bird haklarına, Temmuz ayında sahip olacak.





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