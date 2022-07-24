Cyle Larin kaçırdı, Brugge kazandı!

Belçika Ligi 1. hafta mücadelesinde Carl Hoefkens'in yönetimindeki Club Brugge ile Wouter Vrancken'in çalıştırdığı Genk karşı karşıya geldi.



Jan Breydel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Club Brugge 3-2 kazanırken goller 22 ve 90+2'de Andreas Skov Olsen ve 60'da Hans Vanaken'den geldi. Konuk ekip Genk'in 30. dakikada Cyriel Dessers ve 47. dakikada Mike Ndayishimiye ile bulduğu goller ise mağlubiyete engel olamadı.



CYLE LARIN PENALTI KAÇIRDI



Beşiktaş'tan ayrılarak Club Brugge'ye transfer olan Kanadalı forvet Cyle Larin, Belçika ekibi ile çıktığı ilk resmi maçta beklediği başlangıcı yapamadı. 83. dakikada Noa Lang'in yerine oyuna giren Larin, maçın skoru 2-2 olduğu sıralarda Club Brugge'un 90+2'de kazandığı penaltının başına geçti. Larin, topu direğe nişanlayarak takımı adına müthiş bir fırsatı kaçırsa da Andreas Skov Olsen direkten dönen topu tamamlayarak skoru 3-2'ye getirdi ve takımını galibiyete taşıyan isim oldu.



Ligin ilk haftasını galibiyetle kapatan Club Brugge, önümüzdeki hafta Eupen deplasmanına giderken, Genk kendi evinde Standard Liege'yi ağırlayacak.





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