Curry'yi "en sinir eden savunmacı" aile içinden çıktı!

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, kendisine göre NBA'deki en iyi savunmacıların kim olduklarını söyledi.



"Dubs Talk" podcast'inde konuşan Curry, isimleri şu şekilde sıralarken, bu oyuncuların iyi savunmacı olmalarının sebeplerini de açıkladı:



"Jrue Holiday, Avery Bradley, ligde oynadığı dönemde Tony Allen. Doğru zamanda doğru yerde olma, fiziksel olma, oyununuzu inceleme ve hamlelerinizi bilme becerisine sahip adamlar var.



Asla onlardan korkuyor değildim, lakin onlara karşı oynadığım gecelerde biraz daha çok uğraşmam ve akıllı oynamam gerekiyordu. Patrick Beverley'nin hareketleriyle falan başa çıkmak gerekebiliyor. Böyle adamlar var ve ligdeki en iyi oyuncuları savunmak için para alıyorlar."



"EN SİNİR EDENİ SETH CURRY'YDİ!"



Ancak Steph, karşılıklı oynadığı en sinir bozucu savunmacı için sürpriz bir isim sundu ve küçük kardeşi Seth Curry'nin adını verdi:



"Ama aralarında beni en sinir edeni Seth Curry'dir. Playofflarda Portland'dayken, benden dört kez top çalmıştı. Bana hep 'Ne yapacağını biliyorum' gibi bir bakış atıyordu. Resmen sahanın her yerindeydi ve onu çözememiştim."



