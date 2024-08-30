Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, mevcut kontratını tek yıllığı 62,6 milyon dolarlık sözleşmeyle 2026-27 sezonunun sonuna kadar uzattığı bildirildi.



Curry, LeBron James, Paul George ve Kevin Durant ile birlikte kariyer kazancı 500 milyon doları geçen dördüncü NBA oyuncusu olmayı başardı.



Warriors yıldızının Ağustos 2021'de imzaladığı dört yıllığı 215,4 milyon dolarlık sözleşmesinin bitimine iki yılı kalmıştı.



38 yaşındaki Curry, daha önce 2012 ve 2021'de Warriors ile kontratını uzatmış ve 2017'de ise serbest oyuncu sözleşmesi imzalamıştı.



Curry, geçtiğimiz sezon 74 maçta ortalama 32,7 dakikada 26,4 sayı, 4,5 ribaund ve 5,1 asist üretmişti.





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