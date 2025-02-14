Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, emeklilik için henüz hazır olmadığını ancak bu konuyu giderek daha fazla düşündüğünü söyledi.



San Francisco Standard'a konuşan Curry, kariyerinin son dönemine dair görüşlerini paylaşarak, "Rekabetçi kalmak önemli. Kobe (Bryant), Dirk (Nowitzki), Tim (Duncan) gibi tek takımda oynayan isimlere bakıyorum. Lakers, Kobe'nin son yıllarında lotarya takımı haline gelmişti ve tek odak noktası onun kaç sayı attığıydı. Ben böyle bir senaryoda olmak istemem," dedi.



Curry, Warriors'ın gelecek yıllarda şampiyonluk favorisi olamayabileceğini kabul ederek, "Ama en azından rekabetçi bir seviyede kalmak istiyoruz. Taraftarların da görmek istediği şey bu," ifadelerini kullandı.



37 yaşına girmeye hazırlanan Curry, Warriors formasıyla 16. sezonunu geçiriyor ve 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncu bu sezon 23.4 sayı, 6.1 asist ve 4.5 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.



