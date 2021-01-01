Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Curry, en az 1 hafta daha parkelerden uzak!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Stephen Curry'nin kuyruk kemiğine çekilen MR'da iltihaplanma görüldüğünü ve en az bir hafta daha parkelerden uzak kalacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Stephen Curry'nin kuyruk kemiğine çekilen MR'da iltihaplanma görüldüğünü ve en az bir hafta daha parkelerden uzak kalacağını söyledi.

Kerr, Steph için "Bir hafta içinde tekrar değerlendireceğiz... Önümüzdeki üç maçı kaçıracak ve sonra yeniden değerlendirmeye alınacak." şeklinde konuştu.

Curry, Warriors'ın hem Memphis Grizzlies'e karşı oynadığı son iki maçını, hem de dün geceki Philadelphia 76ers karşılaşmasını kaçırmıştı. Steph, sakatlığı 17 Mart'ta Houston Rockets karşısında denediği bir üçlük sonrası dengesi bozulup düştükten sonra yaşamıştı.

Golden State'in sonraki üç maçı Sacramento Kings, Atlanta Hawks ve Chicago Bulls'a karşı oynanacak. Ardından ekip, Miami Heat, Toronto Raptors ve Hawks ile tekrar karşılaşmak için üç maçlık bir deplasman yolculuğuna çıkacak.

Curry, bu sezon kariyerinin üçüncü MVP ödülünü kazanma yolunda iyi bir performans sergiliyordu ve %40.8 üçlük isabetiyle 29.0 sayı, 6.2 asist, 5.3 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamalarına sahipti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal