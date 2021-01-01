Curry, en az 1 hafta daha parkelerden uzak!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Stephen Curry'nin kuyruk kemiğine çekilen MR'da iltihaplanma görüldüğünü ve en az bir hafta daha parkelerden uzak kalacağını söyledi.



Kerr, Steph için "Bir hafta içinde tekrar değerlendireceğiz... Önümüzdeki üç maçı kaçıracak ve sonra yeniden değerlendirmeye alınacak." şeklinde konuştu.



Curry, Warriors'ın hem Memphis Grizzlies'e karşı oynadığı son iki maçını, hem de dün geceki Philadelphia 76ers karşılaşmasını kaçırmıştı. Steph, sakatlığı 17 Mart'ta Houston Rockets karşısında denediği bir üçlük sonrası dengesi bozulup düştükten sonra yaşamıştı.



Golden State'in sonraki üç maçı Sacramento Kings, Atlanta Hawks ve Chicago Bulls'a karşı oynanacak. Ardından ekip, Miami Heat, Toronto Raptors ve Hawks ile tekrar karşılaşmak için üç maçlık bir deplasman yolculuğuna çıkacak.



Curry, bu sezon kariyerinin üçüncü MVP ödülünü kazanma yolunda iyi bir performans sergiliyordu ve %40.8 üçlük isabetiyle 29.0 sayı, 6.2 asist, 5.3 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamalarına sahipti.



