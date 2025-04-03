Cunningham All-NBA yolunda, 269 milyon dolar kazanabilir!

Detroit Pistons'ın yıldız ismi Cade Cunningham'in bu sezonun All-NBA takımına seçilmesi ve beş yıllığı 269 milyon dolarlık sözleşmeye hak kazanması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cunningham All-NBA yolunda, 269 milyon dolar kazanabilir!
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03 Nisan 2025 12:32
Detroit Pistons'ın yıldız ismi Cade Cunningham'in bu sezonun All-NBA takımına seçilmesi ve beş yıllığı 269 milyon dolarlık sözleşmeye hak kazanması bekleniyor.

Cunningham, ESPN'in 2024-25 sezonu için yaptığı MVP oylamasında yedinci sırada yer aldı ve All-NBA Takımına seçilmesi bekleniyor.

Cunningham, Detroit Pistons'a 25.7 sayı, 6.1 ribaund ve 9.2 asist ortalamalarıyla liderlik ediyor ve Pistons'ı playoff'lara taşımış durumda.

Cunningham ve Pistons, 2024 yazında beş yıllık maksimum bir kontrat üzerinde anlaşmıştı. Kontrat, Rose Kuralı sayesinde All-NBA Takımına seçilmesi durumunda 224 milyon dolardan 269 milyon dolara yükselecek.

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