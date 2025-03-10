Cumhuriyet Savcısı Ömer Polat, TFF'yi ziyaret etti

Cumhuriyet Savcısı Ömer Polat, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cumhuriyet Savcısı Ömer Polat, TFF'yi ziyaret etti
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10 Mart 2025 16:22
Cumhuriyet Savcısı Ömer Polat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede gündeme dair konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Polat'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.


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