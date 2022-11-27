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Çukurova Belediyesi, İlbank karşısında zorlanmadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, İlbank'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çukurova Belediyesi, İlbank karşısında zorlanmadı!
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27 Kasım 2022 17:14
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Adana ASKİ Atatürk

Hakemler: Kadir Girente - Doğan Sevincelli

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Levya, Rykhliuk, Ceren Çağlar Baysal, Hazal Selin Uygur, Lucia, Kharchenko, Duygu Düzceler (Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Alara Altundağ, Güldeniz Önal, Pınar Atasever)

İlbank: Sude Pehlivan, Eylül Karadaş, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt)

Setler: 25-19, 25-14, 25-18

Süre: 71 dakika (24, 22, 25)

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