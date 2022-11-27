Çukurova Belediyesi, İlbank karşısında zorlanmadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Adana ASKİ Atatürk
Hakemler: Kadir Girente - Doğan Sevincelli
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Levya, Rykhliuk, Ceren Çağlar Baysal, Hazal Selin Uygur, Lucia, Kharchenko, Duygu Düzceler (Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Alara Altundağ, Güldeniz Önal, Pınar Atasever)
İlbank: Sude Pehlivan, Eylül Karadaş, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt)
Setler: 25-19, 25-14, 25-18
Süre: 71 dakika (24, 22, 25)
Salon: Adana ASKİ Atatürk
Hakemler: Kadir Girente - Doğan Sevincelli
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Levya, Rykhliuk, Ceren Çağlar Baysal, Hazal Selin Uygur, Lucia, Kharchenko, Duygu Düzceler (Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Alara Altundağ, Güldeniz Önal, Pınar Atasever)
İlbank: Sude Pehlivan, Eylül Karadaş, Aysun Aygör, Aybüke Özdemir, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt)
Setler: 25-19, 25-14, 25-18
Süre: 71 dakika (24, 22, 25)
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