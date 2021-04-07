CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Fenerbahçe Beko'nun Kanadalı yıldızı Dyshawn Pierre'i istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!
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07 Nisan 2021 12:14
CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'i istiyor.

Sırp gazeteci Nemanja Zoric'in haberine göre; CSKA Moskova, Fenerbahçe Beko formasıyla büyük bir çıkış yakalayan Dyshawn Pierre'i gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor. CSKA'nın mücadelesiyle ve kararlılığıyla öne çıkan Pierre için oldukça cazip bir sözleşme teklifi önereceği de belirtildi.

Fenerbahçe Beko, sezon başında Dinamo Sasari'den transfer ettiği Dyshawn Pierre ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı lacivertli kulübün gelecek sezon Pierre'in opsiyonunu kullanacağı ve kadrosunda tutacağının da altı çizildi. Bu nedenle CSKA'nın Pierre için tek olasılığının Fenerbahçe Beko ile anlaşmak olduğu kaydedildi.

Dyshawn Pierre, bu sezon Fenerbahçe Beko formasıyla çıktığı 33 EuroLeague maçında 23.32 dakika ortalama süre aldı ve yüzde 43.5 üçlük ortalamasıyla 9.4 sayı, 3.3 ribaunt, 2 asist istatistikleri yakaladı. 



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