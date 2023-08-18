Suudi Arabistan Pro Ligi ikinci haftasında Al-Nassr ile Al Taawon karşı karşıya geldi. Al Awal Park at King Saud Universty Stadyumu'ndaki mücadele Al Taawon'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Al Taawon'un gollerini 20. dakikada Tawamba Kana, 90+6'da Ahmed Bahusayn kaydetti.
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Talisca, Brozovic gibi yıldızlar 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Al-Nassr ligdeki ikinci maçındanda mağlup ayrıldı ve sıfır puanda kaldı. Al Taawon puanını 4'e yükseltti.
Al-Nassr gelecek hafta Al Fateh deplasmanına gidecek. Al Taawon sahasında Abha'yı ağırlayacak.
Al Taawon'un gollerini 20. dakikada Tawamba Kana, 90+6'da Ahmed Bahusayn kaydetti.
Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Talisca, Brozovic gibi yıldızlar 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Al-Nassr ligdeki ikinci maçındanda mağlup ayrıldı ve sıfır puanda kaldı. Al Taawon puanını 4'e yükseltti.
Al-Nassr gelecek hafta Al Fateh deplasmanına gidecek. Al Taawon sahasında Abha'yı ağırlayacak.