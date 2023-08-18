Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr mağlup

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr sahasında Al Taawon'a 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr mağlup
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18 Ağustos 2023 23:18
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 23:19
Suudi Arabistan Pro Ligi ikinci haftasında Al-Nassr ile Al Taawon karşı karşıya geldi. Al Awal Park at King Saud Universty Stadyumu'ndaki mücadele Al Taawon'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

Al Taawon'un gollerini 20. dakikada Tawamba Kana, 90+6'da Ahmed Bahusayn kaydetti.

Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Talisca, Brozovic gibi yıldızlar 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Al-Nassr ligdeki ikinci maçındanda mağlup ayrıldı ve sıfır puanda kaldı. Al Taawon puanını 4'e yükseltti.

Al-Nassr gelecek hafta Al Fateh deplasmanına gidecek. Al Taawon sahasında Abha'yı ağırlayacak.

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