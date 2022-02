Cristiano Ronaldo: 'İyi olduğumu söylememe gerek yok'

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, "İnsanın gençken yapabildikleriyle, 35 yaşında yapabildikleri arasında çok fark var. Artık aynı seviyede olmadığınızı anlıyorsunuz. Olgunluk, deneyim, zeka kazanıyorsunuz ama bunları kazanmak için bazı şeyleri kaybedebileceğinizi anlıyorsunuz. En üst düzeyde rekabet etmeye devam etmek için doğru dengeye ihtiyacınız var." dedi.



"İYİ OLDUĞUMU SÖYLEMEME GEREK YOK"



Kendi istatistiklerinin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdiğini belirten yıldız futbolcu, "Başkası için bu kolay değil ama benim için kolay görünüyor. Benim konuşmama gerek yok. İstatistiklerim yeterince konuşuyor. Çok iyi olduğumu söylememe gerek yok, istatistikler ortada. Gerçekler gerçektir, başka hiçbir şeyin önemi yoktur." ifadelerini kullandı.



"AYNI RUHLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"



Formundan memnun olduğunu söyleyen Portekizli golcü, "Bu yüzden formumdan çok memnunum. Hem milli takım hem de Manchester United adına hala gol atıyor ve takıma yardım ediyorum. Aynı ruhla devam etmek istiyorum." dedi.



"DAHA FAZLA KATKI VERMEK İSTİYORUM"



İngiliz ekibi için daha fazlasını vermek istediğini belirten Ronaldo, "Daha fazla katkı vermek istemediğimi söylemek zor çünkü bana kupa alma fırsatı veren bir kulüpte oynuyorum. Futbolda çok uzun yıllarımın kalmadığını biliyorum, 4-5 yılım daha var. Göreceğiz. Daha fazla kupa kazanmak istiyorum." şeklinde konuştu.



"YAPTIĞIM FEDAKARLIKLAR ÖDÜLLENDİRİLMELİ"



Yıldız golcü ayrıca, "Her yıl, her mevsim, aylık, haftalık hatta günlük yaptığım fedakarlıklar ödüllendirilmeli. Bunu yapmasaydım, pek bir şey öğrenemeyecektim. Ama bu benim motivasyonum. Sonunda önemli bir şey kazanacağımı düşünerek çalışıyorum. Gittiğim her yerde iz bıraktım. Tarihte oynadığı her yerde iz bıraktığını gururla söyleyebilecek başka bir oyuncu yoktur sanırım. Ve bu beni çok mutlu ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.





