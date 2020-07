Crawford: "LeVert'te biraz Penny, biraz da Johnson var!"

Brooklyn Nets veteranı Jamal Crawford, Caris LeVert'te biraz Penny Hardaway ve Joe Johnson'ı gördüğünü belirtti.



Crawford ve LeVert, geçmişte ikisi de Michigan Üniversitesi'ne gittiklerinden ötürü, Orlando'da daha kolay bağ kurabildiler.



Bleacher Report'un The Full 48 podcastinde Howard Beck ile yapılan bir röportaj sırasında, Nets'in en yeni üyesi, LeVert'ten oldukça iyi şekilde bahsetti:



"Onda her şeyden biraz var, bir İsviçre Çakısı gibi. Ciddi anlamda skor üretebiliyor. Pasörlüğü iyi. Oyun için harika bir hissiyatı var. Oyununda biraz Penny Hardaway var. Biraz Joe Johnson da var. Bunlar aklıma gelen iki oyuncu."



"Sandığınızdan daha kalıplı. Sahada her şeyi yapabiliyor. Ayrıca çok alçakgönüllü. Her zaman soru soruyor. Her zaman oyunu üzerinde çalışıyor. Her zaman daha iyi olmaya çalışıyor. Böyle adamlar azimlidir. Kuşkusuz bir yıldız olacak."



2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce, LeVert, Nets için maç başına 17.7 sayı, 4.1 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarına sahipti.