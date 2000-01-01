Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Crawford: "LeVert'te biraz Penny, biraz da Johnson var!"

Brooklyn Nets veteranı Jamal Crawford, Caris LeVert'te biraz Penny Hardaway ve Joe Johnson'ı gördüğünü belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets veteranı Jamal Crawford, Caris LeVert'te biraz Penny Hardaway ve Joe Johnson'ı gördüğünü belirtti.

Crawford ve LeVert, geçmişte ikisi de Michigan Üniversitesi'ne gittiklerinden ötürü, Orlando'da daha kolay bağ kurabildiler.

Bleacher Report'un The Full 48 podcastinde Howard Beck ile yapılan bir röportaj sırasında, Nets'in en yeni üyesi, LeVert'ten oldukça iyi şekilde bahsetti:

"Onda her şeyden biraz var, bir İsviçre Çakısı gibi. Ciddi anlamda skor üretebiliyor. Pasörlüğü iyi. Oyun için harika bir hissiyatı var. Oyununda biraz Penny Hardaway var. Biraz Joe Johnson da var. Bunlar aklıma gelen iki oyuncu."

"Sandığınızdan daha kalıplı. Sahada her şeyi yapabiliyor. Ayrıca çok alçakgönüllü. Her zaman soru soruyor. Her zaman oyunu üzerinde çalışıyor. Her zaman daha iyi olmaya çalışıyor. Böyle adamlar azimlidir. Kuşkusuz bir yıldız olacak."

2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce, LeVert, Nets için maç başına 17.7 sayı, 4.1 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarına sahipti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal