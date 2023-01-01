CR7'nin umutsuz hayali; Real Madrid

Şubat 2018'de Real'den ayrıldıktan sonra kariyeri düşüşe geçen Portekizli yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Marca'da yer alan habere göre; Ronaldo'nun Arabistan'a transfer olmadan önce Real Madrid'in kapısını çaldığı belirtildi.



Son günlerde de bu söylentiler, yıldız oyuncunun İspanyol ekibinin tesislerinde çalışmasıyla iyice arttı.



MAAŞINDAN KESMEYE HAZIRDI



Portekizli oyuncunun da yeniden Santiago Bernabeu'ya çıkmak için maaşından büyük fedakarlık yaparak Real Madrid'e imza atacağı yazılmıştı.



REAL SICAK BAKMADI



Ancak Real Madrid'in bu transfere sıcak bakmaması sonrası Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Ronaldo, Real Madrid formasıyla toplamda 438 maça çıktı ve 450 gol, 131 asist yaptı.





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