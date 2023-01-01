CR7'nin umutsuz hayali; Real Madrid

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Arabistan'a transfer olmadan önce Real Madrid'e dönmek istediğini kulüp yetkililerine bildirdiği ancak İspanyol devinin bu transfere sıcak bakmadığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
CR7'nin umutsuz hayali; Real Madrid
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2023 16:50
Şubat 2018'de Real'den ayrıldıktan sonra kariyeri düşüşe geçen Portekizli yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Marca'da yer alan habere göre; Ronaldo'nun Arabistan'a transfer olmadan önce Real Madrid'in kapısını çaldığı belirtildi.

Son günlerde de bu söylentiler, yıldız oyuncunun İspanyol ekibinin tesislerinde çalışmasıyla iyice arttı.

MAAŞINDAN KESMEYE HAZIRDI

Portekizli oyuncunun da yeniden Santiago Bernabeu'ya çıkmak için maaşından büyük fedakarlık yaparak Real Madrid'e imza atacağı yazılmıştı.

REAL SICAK BAKMADI

Ancak Real Madrid'in bu transfere sıcak bakmaması sonrası Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ronaldo, Real Madrid formasıyla toplamda 438 maça çıktı ve 450 gol, 131 asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ