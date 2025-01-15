San Antonio Spurs'ün deneyimli oyuncusu Chris Paul, takım arkadaşı Victor Wembanyama'nın bu sezon All-Star seçilmesi gerektiğini söyledi.



Paul, 20 yaşındaki takım arkadaşını alçakgönüllülüğü ve sıra dışı oyunu için överken şu ifadeleri kullandı:



"All-Star seçilmeli. Bunu hak ediyor. Oyunu doğru şekilde oynuyor. Görebileceğiniz en mütevazı yıldızlardan biri. Yılın Savunmacısı da olacak. 20 yıl üst üste bu seviyede oynama şansı var. Cidden, inanılmaz bir oyuncu. Onun hakkında her konuştuğumda, keşke herkes onu kişisel olarak tanısaydı diyorum. Onu öyle tanısaydınız, daha büyük bir hayranı olurdunuz."



İkinci NBA sezonundaki Wembanyama'nın maç başına ortalama 25.1 sayı, 10.7 ribaund ve 3.8 asistlik katkıları Spurs için değerli olurken, takımın 19-19'luk derecesiyle Batı Konferansı'nda 10. sırada yer almasıyla nispeten rekabetçi kalmasına yardımcı oldu.



