Courtois: "Uluslar Ligi'ni neden oynuyoruz bilmiyorum"

Belçika'nın başarılı file bekçisi Thibaut Courtois, Fransa'ya yenildikleri maçın ardından UEFA Uluslar Ligi eleştirisi yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Courtois: 'Uluslar Ligi'ni neden oynuyoruz bilmiyorum'
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08 Ekim 2021 02:09
Belçika Milli Takımı'nın kalecisi Thibaut Courtois, Fransa'ya yenildikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Courtois 2-0'dan 3-2 kaybettikleri maçta hayal kırıklığı yaşamadıklarını söyleyerek, "Yenildiğimiz için hayal kırıklığına uğramadım çünkü bu turnuvayı neden oynadığımızı bilmiyorum. İtalya'ya karşı 3.'lük maçı oynamasak da olur" ifadelerini kullandı.

İlk yarıdaki oyunlarını ikinci yarıya yansıtamadıkları için üzgün olduğunu belirten Courtois, "Sakin kalmayı başaramadık. Rakibimizin gücüne bakınca normal görülebilir ama ikinci yarıda baskı yememeliydik" diye konuştu.

Belçika, İtalya ile UEFA Uluslar Ligi'nde 10 Ekim Pazar günü TSİ 16:00'da 3.'lük maçında karşı karşıya gelecek.


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