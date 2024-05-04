Çorum FK, Şanlıurfaspor'u ağırlıyor

1. Lig'de Çorum FK, pazar günü sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

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Çorum FK, Şanlıurfaspor'u ağırlıyor
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04 Mayıs 2024 14:01
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK, pazar günü sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Geraldo, Zargo Toure ile cezalı Ferhat ve Thomas, Şanlıurfaspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligde 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 55 puan toplayan Çorum FK, rakibini mağlup ederek lig sıralamasında ilk 3'te yer almak istiyor.

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