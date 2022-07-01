Corentin Tolisso, evine geri döndü!

Bayern Münih'den ayrılan Fransız orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, eski kulubü Olimpik Lyon'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Corentin Tolisso, evine geri döndü!
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01 Temmuz 2022 16:48
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Lyon, Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Corentin Tolisso ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuran Fransız kulübü, daha önce de Arsenal'den ayrılan eski oyuncusu Alexandre Lacazette'nin kulübe geri döndüğünü açıklamıştı.

Olimpik Lyon, 2017 yılında Tolisso'yu 41.5 milyon euroya Bayern Münih'e, Alexandre Lacazette'yi ise 53 milyon euroya Arsenal'e satmıştı. Aradan geçen 5 yılın ardından iki oyuncu da Lyon'a bonservissiz şekilde geri döndü.

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