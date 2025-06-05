Como'dan Fabregas için Inter'e ret!

Inter, Simone Inzaghi'nin ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.Simone Inzaghi'nin ardından ilk olarak Cesc Fabregas'a giden İtlayan ekibi, Fabregas için Como'dan ret yanıtı aldı.Como Başkanı Mirwan Suwarso, Fabregas için Inter'i reddettiklerini açıkladı.Suwarso," dedi.Fabregas için bundan sonra çıkacak Inter haberlerinin hayal ürünü olduğunu söyleyen Suwarso, "Bösözlerini sarf etti.Como ile geçen sezon 39 maça çıkan teknik direktör Fabregas, 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.