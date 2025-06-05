Como'dan Fabregas için Inter'e ret!

Inter, Simone Inzaghi'nin ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.
Simone Inzaghi'nin ardından ilk olarak Cesc Fabregas'a giden İtlayan ekibi, Fabregas için Como'dan ret yanıtı aldı.
Como Başkanı Mirwan Suwarso, Fabregas için Inter'i reddettiklerini açıkladı.
Suwarso, "Fabregas için ret kararımızı doğrudan Inter başkanına ilettik ve o da kulüpler arası karşılıklı saygı nedeniyle bunu nezaketle kabul etti." dedi.
Fabregas için bundan sonra çıkacak Inter haberlerinin hayal ürünü olduğunu söyleyen Suwarso, "Böylesine net bir cevaptan sonra kimse ısrarcı davranmaz. Özellikle Inter gibi kaliteli bir kulüp." sözlerini sarf etti.
Como ile geçen sezon 39 maça çıkan teknik direktör Fabregas, 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.
Simone Inzaghi'nin ardından ilk olarak Cesc Fabregas'a giden İtlayan ekibi, Fabregas için Como'dan ret yanıtı aldı.
Como Başkanı Mirwan Suwarso, Fabregas için Inter'i reddettiklerini açıkladı.
Suwarso, "Fabregas için ret kararımızı doğrudan Inter başkanına ilettik ve o da kulüpler arası karşılıklı saygı nedeniyle bunu nezaketle kabul etti." dedi.
Fabregas için bundan sonra çıkacak Inter haberlerinin hayal ürünü olduğunu söyleyen Suwarso, "Böylesine net bir cevaptan sonra kimse ısrarcı davranmaz. Özellikle Inter gibi kaliteli bir kulüp." sözlerini sarf etti.
Como ile geçen sezon 39 maça çıkan teknik direktör Fabregas, 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.
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