Atlanta Hawks pivotu John Collins, bu sezonun bir "pembe dizi" gibi geçtiğini söyledi.



Sürekli devam eden takas söylentileri ve Trae Young'ın sorgulanan liderliğiyle geçen sezon içinde Collins, The Athletic'e yaptığı açıklamada takım içindeki işleyiş ve soyunma odasındaki kimyanın yarattığı dikkat dağınıklığının, içinde bulunduğumuz sezonu "pembe diziye" çevirdiğini ifade etti:



"Sürekli kaybettiğimiz, iyi geçen ve kötü geçen ya da playofflarda oynadığımız birçok yıl geçirdim. Ama bu sezon resmen sadece dramayla geçti. Tıpkı bir pembe dizi gibiydi. Kimse bana basketbol hakkında soru sormuyor bile. Herkes dizide neler olup bittiğini soruyor."



An itibariyle 34-35'lik derecesiyle Doğu Konferansında sekizinci sırada yer alan Hawks'ta Collins, maç başına 12.8 sayı ortalamasına sahip.





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