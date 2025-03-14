Colley, yeni takımında gözden düştü

Beşiktaş'tan sezon başında PAOK'a giden Omar Colley, Yunan ekibinde istediği forma şansını bulamıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
ÜÇ MAÇTIR KADROYA GİREMİYOR
Tecrübeli stoper, son 13 maçın sadece ikisinde oynadı ve bunlarda da 99 dakika sahada kaldı. Colley, son üç karşılaşmada ise kadroya dahi alınmıyor.
BU SEZON NE YAPTI
Colley, PAOK formasıyla 13 maça çıktı ancak gol veya asist katkısı yapamadı.
ÜÇ MAÇTIR KADROYA GİREMİYOR
Tecrübeli stoper, son 13 maçın sadece ikisinde oynadı ve bunlarda da 99 dakika sahada kaldı. Colley, son üç karşılaşmada ise kadroya dahi alınmıyor.
BU SEZON NE YAPTI
Colley, PAOK formasıyla 13 maça çıktı ancak gol veya asist katkısı yapamadı.