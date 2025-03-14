Colley, yeni takımında gözden düştü

Beşiktaş'tan PAOK'a giden Omar Colley, yeni takımında kadroya dahi giremiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Colley, yeni takımında gözden düştü
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14 Mart 2025 09:31
Beşiktaş'tan sezon başında PAOK'a giden Omar Colley, Yunan ekibinde istediği forma şansını bulamıyor.

ÜÇ MAÇTIR KADROYA GİREMİYOR

Tecrübeli stoper, son 13 maçın sadece ikisinde oynadı ve bunlarda da 99 dakika sahada kaldı. Colley, son üç karşılaşmada ise kadroya dahi alınmıyor.

BU SEZON NE YAPTI

Colley, PAOK formasıyla 13 maça çıktı ancak gol veya asist katkısı yapamadı.
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