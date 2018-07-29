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Cocu ilk bileti kesti; Ozan Tufan

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Ozan Tufan'ın performansından memnun kalmadı.

Cocu ilk bileti kesti; Ozan Tufan
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29 Temmuz 2018 08:23
Fenerbahçe'de Altınordu ile önceki gün yapılan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan Ozan Tufan'ın performansı tatmin etmedi.

Geçen sezon kadro dışı kaldıktan sonra teknik direktör Phillip Cocu'nun bir şans daha verdiği 23 yaşındaki oyuncunun, sahada kaldığı 81 dakikada futbolunun beğenilmediği öğrenildi.

Ozan Tufan'ın bu haliyle kadroda kalmasının zor olduğu ve menajeriyle temasa geçilerek oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verileceği ifade ediliyor.



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