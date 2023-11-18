LA Clippers'ın, geçmişte serbest oyuncu Kai Jones ile sözleşme imzalamayı düşündüğü bildirildi.



Yahoo Sports'un "No Cap Room" isimli podcast'inin son bölümünde Jake Fischer, Clippers'ın Jones'la sözleşme imzalamayı düşünmüş olduğunu söyledi.



Lakin LA ekibi, Joshua Primo'nun iki yönlü kontratını standart bir kontrata çevirmiş ve Indiana Pacers'tan serbest kalmasının ardından Daniel Theis ile sözleşme imzalamıştı.



Jones, sosyal medyada tuhaf davranışlar sergiledikten sonra haftalarca uzak kaldığı Charlotte Hornets ekibi tarafından yaz döneminde serbest bırakılmıştı.



Fischer, Jones'un şu anda NBA'de oynamak için uygun zihinsel veya fiziksel durumda olmadığını ve bunun da Clippers'ı Theis hamlesinden önce başka bir yere bakmaya yönelttiğini açıkladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU