CJ McCollum: "Eşimi ikna edebilirsem Fenerbahçe'ye gelmek isterim. Fenerbahçe, dünya çapında bir organizasyona sahip."pic.twitter.com/26vPzVDBlZ



— Sporx (@sporx) May 26, 2025

Fenerbahçe Beko'nun Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kulüp tarihinin ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kazandığı maçtan sonra CJ McCollum, EuroLeague'in maç sonu yayınına katıldı.Panathinaikos ve Monaco maçlarını kardeşi Errick McCollum'un Fenerbahçe formasıyla takip eden CJ, karşılaşmanın ardından ileride Fenerbahçe'de oynama ihtimali hakkında konuştu.Gülerek bunun için önce eşini ikna etmesini gerektiğini belirten yıldız oyuncuifadelerini kullandı.İleride bu formayı sahada giyme ihtimali hakkında gelen soruya ise gülerek "E" cevabını verdi.