Ciro Immobile: "Beşiktaş'ta mutluyum"

Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile, İtalyan basınına, "Beşiktaş'ta mutluyum, harika bir deneyim yaşıyorum." diye konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile: 'Beşiktaş'ta mutluyum'
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27 Şubat 2025 12:35
Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"

Hakkında ayrılık iddiaları da gündeme gelen Immobile, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyledi. İtalyan golcü, açıklamasında, "Beşiktaş'ta mutluyum, harika bir deneyim yaşıyorum. Şampiyona zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz." dedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 30 maçta süre bulan 35 yaşındaki deneyimli golcü, 14 gol attı ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı deneyimli santrforun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


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