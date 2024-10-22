Beşıktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Ciro İmmobile durdurulamıyor. İtalyan golcü, Konyaspor maçını da boş geçmedi.



İmmobile Süper Lig'de oynadığı 8 maçta atığı 8 golle takımına büyük katkı sağladı. İtalyan golcü gösterdiği performansla gol krallığı yarışında da en büyük adaylardan olduğunu gösterdi. İç sahada çıktığı 4 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. İtalyan yıldız 13 resmi maçta 12. golünü kaydetti. Golcü futbolcu kulüp tarihinde en iyi sezon başlangıcı yapan forvetler arasına da ismini yazdırdı. İtalyan yıldız bu sezon 7 penaltı kullanırken 6 isabet sağladı. İmmobile ligde 5, Süper Kupa'da da 1 penaltı golü attı. Tecrübeli golcü sadece Avrupa Ligi'nde E. Frankfurt karşısında penaltıdan yararlanamadı.



IMMOBILE FIRTINASI



Beşıktaş'ın skor yükünü omuzlayan İmmobile, ligde 11 isabetli şuttan 8'ini gole çevirdi. Yüzde 73 gol ortalamasıyla oynayarak adeta ikinci baharını yaşamaya başladı. Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıkmış tecrübeli golcü 11 kez gol sevinci yaşamayı başarmıştı. İmmobile, 4 kez Serie A, 1 kez Serie B, 1 kez Avrupa Ligi gol kralı oldu. İmmobile, Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü 2007'den sonra kazanan ilk İtalyan oldu.



CIRO IMMOBILE> ICARDI+OSIMHEN



Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu Ciro Immobile 8 gole ulaştı. G.Saray'ın iki golcüsü Icardi (4) ve Osimhen'in (3) toplam gol sayısını tek başına geçti. İtalyan golcü rakip kaleye gönderdiği 11 isabetli şutun yüzde 73'ünü gole çevirmeyi başardı. Immobile kariyerinin 83'üncü penaltı golünü attı. İtalyan golcü sadece 17'sini kaçırdı. Böylece İtalyan yıldız toplamda 100. Penaltı vuruşunu yaparak Yüzler Kulübüne girmiş oldu. Beşiktaş son 6 maç 5 penaltı golü bulurken, Galatasaray ise son 45 maçta 4 penaltı golü atabildi. Semih 11 başladığı maçta, penaltı aldırırken, Rafa Silva da 2 ay sonra gol buldu.















